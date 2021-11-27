Тіло непритомної жінки виявили на місці вибуху в будинку Миколаївської області, - ДСНС
На місці вибуху, що стався в житловому будинку Нової Одеси (Миколаївська область), рятувальники виявили тіло непритомної жінки. Її знайшли на 4 поверсі під час проведення демонтажних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
"Станом на 13:00 на місці вибуху в житловому будинку в ході демонтажу зруйнованих елементів будинку виявлено тіло непритомної жінки з квартири на 4 поверсі", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що раніше у Нацполіції припускали, що в квартирі на 4 поверсі можливо знаходиться жінка, яка проживала сама.
Нагадаємо, сьогодні в п'ятиповерхівці м. Нова Одеса стався вибух. За попередньою інформацією, причиною тому є вибух газу.
Додамо, що внаслідок вибуху в житловому будинку постраждали три людини. Їм наразі надається медична допомога.
Як повідомляють рятувальники, з будинку, де стався вибух було евакуйовано 50 мешканців. Зруйновано 2 квартири на четвертому та 2 квартири на п'ятому поверхах.