Китай замедлил вращение Земли и изменил ход времени, - NASA

Изменение законов времени считается невозможным. Однако NASA заявило, что одно искусственное сооружение в Китае настолько огромно, что, возможно, повлияло на вращение Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo News.

Гигантская плотина, способная повлиять на орбиту планеты

Доктор Бенджамин Фонг Чао из Центра космических полетов Годдарда при NASA представил исследование, связывающее размеры и вес плотины "Три ущелья" в Китае с изменением орбиты Земли.

Самая большая электростанция в мире

Завершенная в 2012 году, плотина "Три ущелья" пересекает реку Янцзы у города Сандоупин и считается крупнейшей электростанцией в мире по установленной мощности.

Ее ширина составляет 2 335 метров, а высота - 185 метров над уровнем моря. Общая стоимость строительства достигла 20,4 миллиарда долларов.

Фото: дамба "Три ущелья" (Getty Images)

40 триллионов литров воды и микроскопическое влияние

Плотина может удерживать около 40 кубических километров воды, что эквивалентно 40 триллионам галлонов. Это приводит к смещению массы Земли, что, по расчетам NASA, увеличивает продолжительность суток на 0,06 микросекунды.

Также это делает планету немного более выпуклой в экваториальной области и плоской у полюсов.

Почти незаметное "растягивание" времени

К сожалению, такое изменение времени совершенно незаметно для человека - одна микросекунда равна 0,000001 секунды, а влияние плотины составляет лишь 0,00000006 секунды в день.

Чтобы продлить сутки всего на одну секунду, потребовалось бы 16 666 666 плотин "Три ущелья", если учитывать массу как фактор.

Влияние за всю историю Вселенной

По словам доктора Чао, это замедление вращения планеты эквивалентно примерно трем дополнительным дням за всю историю Вселенной, возраст которой оценивается в 13,8 млрд лет. Так что беспокоиться не о чем.

Реакция пользователей: "Где мои три выходных?"

После публикации результатов один пользователь Reddit в шутку спросил: "Можно получить все эти дни сразу в виде трехдневных выходных?", а другой добавил: "Мы замедлили Землю, даже не дождавшись выхода GTA 6 (будущая видеоигра в жанре приключенческого боевика, - ред.)".

Очередной удар по сторонникам плоской Земли

И, наконец, это очередной удар по теориям сторонников плоской Земли - хотя можно было бы подумать, что доказательства от ведущих ученых мира уже должны были убедить их отказаться от таких убеждений.