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Хакери зламали соцмережі і пошту лондонської поліції

Новини » Надзвичайні події    20.07.2019 - 08:01
Хакери зламали соцмережі і пошту лондонської поліції
Ілюстративне фото (flickr.com/iabeta)

З пошти розіслали листи із закликом звільнити деяких ув'язнених

Хакери зламали електронну пошту і сторінку в Twitter Скотланд-Ярду (штаб квартира поліції Лондона). Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що з поштової адреси поліції почали надходити "незвичайні повідомлення". Також, на сторінці Скотланд-Ярду в Twitter почали з'являтися "дивні пости", серед яких був заклик звільнити реп-виконавця Digga D, який перебуває у в'язниці, а також нецензурні образи на адресу правоохоронних органів.

У Скотланд-Ярді заявили, що зараз намагаються забезпечити безпеку даних, і закликають ігнорувати всю фейковий інформацію. Правоохоронці намагаються встановити причини того, що сталося.

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах хакери викрали інформацію з бази прикордонної служби, в результаті чого отримали доступ до фотографій мандрівників і номерних знаків автомобілів в результаті злому в кінці травня.

РБК-Україна писало, що хакерами було зламано кілька спеціальних закритих сайтів, які пов'язані з Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів, і вивантажено їх вміст.

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