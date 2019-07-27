Bellingcat піддалася кібератаці по розслідуванню дій Росії

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Засновник команди розслідувачів Bellingcat повідомив про хакерську атаку

Засновник команди розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс повідомив про кібератаки проти дослідницької групи, яку він пов'язує з розслідуваннями щодо Росії. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами Хіггінса, знову Bellingcat стає мішенню кібератак, і, швидше за все, вони пов'язані з нашою роботою по Росії.

"Я вважаю, що одним із способів виміряти вплив є те, як часто агенти Росії намагаються атакувати нас, це роблять їх хакери, або тролі, або медіа", - заяви Хіггінс.

Згодом він додав, що ймовірно російські хакери атакували захищену платформу електронної пошти, яку використовує команда Bellingcat. Мова йде про швейцарську ProtonMail, яка минулого тижня повідомила про спроби "скомпрометувати своїх користувачів". Відзначається, що атака була вузько спрямованої, зокрема, на журналістів-розслідувачів, які вивчають діяльність російської розвідки.

Зазначимо, що Bellingcat відома своїми розслідуваннями отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері і викриттям причетність до цього російських спецслужб, а також розслідуванням про збитий рейсі MH17 над Донбасом.

Нагадаємо, раніше Bellingcat ідентифікував причетних до катастрофи MH17.