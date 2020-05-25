Телеканали мінімально дотримуються мовних квот, - Нацрада

У понеділок, 25 травня, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оприлюднила лист телемовникам з проханням пояснити редакційну політику щодо виконання мовного законодавства. У відомстві бачать потенційний ризик порушення чинних норм.

Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Зазначається, що Національна рада письмово звернувся до керівників телерадіоорганізацій, які ведуть телевізійне мовлення, з проханням пояснити редакційну політику щодо обов'язкової частки звучання української мови в ефірі.

"Останній моніторинг регулятора показав, що виконання встановлених законодавством вимог відбувається у мінімальному процентному співвідношенні", - йдеться в повідомленні.

У регуляторі бачать потенційний ризик порушення чинних норм, а також ускладнень при виконанні їх у майбутньому після набрання чинності окремих положень Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський не виключає перегляду мовних квот.

До цього Мінкульт виключав перегляд "мовного закону" та квот на телебаченні.

Зазначимо, 12 травня Зеленський призначив нового члена Нацради.