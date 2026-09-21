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Три ведущих американских СМИ подали на Трампа в суд после громкого запрета

21:19 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Три ведущих американских СМИ подали на Трампа в суд после громкого запрета Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Три ведущих американских СМИ - CNN, MS NOW и Politico - подали в суд на президента США Дональда Трампа и его администрацию из-за запрета журналистам работать в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Редакции обратились в федеральный суд с иском на основании Первой поправки к Конституции США. Они просят временно запретить администрации выполнять решение об ограничении доступа и возобновить аккредитацию журналистов. Ожидается, что первые слушания по делу могут пройти уже на этой неделе.

В иске CNN, MS NOW и Politico утверждают, что решение администрации нарушает их права, гарантированные первой поправкой, а также конституционные гарантии надлежащей правовой процедуры.

"Этот запрет является самым прямым нападением на Первую поправку и самым грубым нарушением наших самых фундаментальных конституционных принципов", - говорится в документе.

Редакции заявили, что Белый дом отменил аккредитацию их журналистов без предупреждения и надлежащей процедуры, поскольку власти были недовольны их материалами. По мнению СМИ, такой подход может создать опасный прецедент для работы всей американской печати.

Что произошло

18 сентября президент США Дональд Трамп объявил о запрете CNN, MS NOW и Politico работать на территории Белого дома. Он объяснил решение тем, что эти медиа, по его словам, долгое время публиковали негативные материалы.

После оглашения решения журналистам трех медиа аннулировали пропуска. 19 сентября представителей CNN, MS NOW и Politico не пустили на территорию Белого дома, а сотрудники Секретной службы изъяли их пресс-аккредитации.

Ограничения относятся не только к физическому доступу. CNN и MS NOW также лишились возможности пользоваться своим телевизионным оборудованием и местами для съемок на территории комплекса. CNN, кроме того, исключили из журналистского пула, который дежурит во время мер с участием президента.

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