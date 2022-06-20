Telegram запустив оновлення і представив платну преміум-підписку
Telegram випустив чергове оновлення і представив платну преміумпідписку, вартість якої становитиме близько 8 доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог компанія.
Після оформлення підписки Telegram практично всі ліміти в додатку збільшуються вдвічі.
Так, у разі її придбання у користувачів будуть наступні можливості:
- Завантаження в додаток файлів об'ємом до 4 ГБ
- Прискорене завантаження
- Подвоєння всіх лімітів, серед яких: кількість підписок на канали, кількість створених папок і чатів, кількість закріплених чатів і збережених обраних наліпок.
- Розпізнавання голосових повідомлень текстом
- Унікальні наліпки з повноекранними анімаціями
- Ексклюзивні реакції на повідомлення
- Розширені можливості управління чатами
- Постійно активні відеоаватари
- Значок Premium-передплатника
- Нові іконки програми для головного екрану
- Відключення реклами в паблік.
У компанії при цьому заявили, що всі наявні функції залишаються безплатними для всіх.
"Більш того, навіть ті, у кого немає Telegram Premium, зможуть отримати деякі переваги, доступні власникам підписки. Наприклад, всі користувачі можуть завантажувати дуже великі файли і переглядати наліпки, відправлені передплатниками, а також приєднуватися до раніше доданих ексклюзивних реакцій на повідомлення, збільшуючи лічильник поруч з ними", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 червня засновник і глава Telegram Павло Дуров оголосив, що в додатку з'явиться платна підписка Telegram Premium. Він пояснив, що введення подібних функцій і можливостей тільки за гроші пов'язане з технічними обмеженнями.
Раніше повідомлялося, що Telegram посилить боротьбу з фейками і збільшить швидкість роботи програми в Україні.