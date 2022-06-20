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Telegram запустив оновлення і представив платну преміум-підписку

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Понеділок 20 червня 2022 00:06
Telegram запустив оновлення і представив платну преміум-підписку Фото: Telegram запустив оновлення і представив платну преміум-підписку (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Telegram випустив чергове оновлення і представив платну преміумпідписку, вартість якої становитиме близько 8 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог компанія.

Після оформлення підписки Telegram практично всі ліміти в додатку збільшуються вдвічі.

Так, у разі її придбання у користувачів будуть наступні можливості:

  • Завантаження в додаток файлів об'ємом до 4 ГБ
  • Прискорене завантаження
  • Подвоєння всіх лімітів, серед яких: кількість підписок на канали, кількість створених папок і чатів, кількість закріплених чатів і збережених обраних наліпок.
  • Розпізнавання голосових повідомлень текстом
  • Унікальні наліпки з повноекранними анімаціями
  • Ексклюзивні реакції на повідомлення
  • Розширені можливості управління чатами
  • Постійно активні відеоаватари
  • Значок Premium-передплатника
  • Нові іконки програми для головного екрану
  • Відключення реклами в паблік.

У компанії при цьому заявили, що всі наявні функції залишаються безплатними для всіх.

"Більш того, навіть ті, у кого немає Telegram Premium, зможуть отримати деякі переваги, доступні власникам підписки. Наприклад, всі користувачі можуть завантажувати дуже великі файли і переглядати наліпки, відправлені передплатниками, а також приєднуватися до раніше доданих ексклюзивних реакцій на повідомлення, збільшуючи лічильник поруч з ними", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 червня засновник і глава Telegram Павло Дуров оголосив, що в додатку з'явиться платна підписка Telegram Premium. Він пояснив, що введення подібних функцій і можливостей тільки за гроші пов'язане з технічними обмеженнями.

Раніше повідомлялося, що Telegram посилить боротьбу з фейками і збільшить швидкість роботи програми в Україні.

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