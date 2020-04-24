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Telegram планує запуск функції відеозв'язку

Новини » Телеком & IT     24.04.2020 - 17:26
Telegram планує запуск функції відеозв'язку
Ілюстративне фото (flickr.com/Desiree Catani)

Запуск відеодзвінків планується до кінця 2020 року

Месенджер Telegram анонсував запуск функції групових відеодзвінків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як зазначили в Telegram, запуск функції планується до кінця 2020 року. Планується створення технології безпечних групових відеодзвінків.

"Режим глобальної самоізоляції показав, що світ потребує надійних інструментах відеокомунікації. Сервіси відеодзвінків в 2020 році нагадують месенджери у 2013: вони пропонують або зручність, або безпеку. Наша мета — об'єднати обидві ці якості в одному сервісі", - повідомили в компанії.

Раніше РБК-Україна писало, що соціальна мережа Facebook для всіх користувачів мобільного додатка представила функцію "тихого режиму". Функція дозволить відключити всі повідомлення соціальній мережі.

Також повідомлялося, що в американській корпорації Facebook незабаром планують зробити сервіс, за допомогою якого користувачі по всьому світу зможуть оперативно отримувати достовірну інформацію про новому коронавирусе. Публікуватися буде остання інформація про коронавирусе від іноземних держав і міжнародних організацій.

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