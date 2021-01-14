Telegram заблокував понад десяток екстремістських каналів у США

Фото: Telegram (freepik.com)

Адміністрація месенджера Telegram у Сполучених Штатах Америки заблокувала щонайменше 15 екстремістських каналів. Йдеться про радикальних прихильників президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє телеканал NBC.

Вказано також, що були заблоковані й пов'язані з ними чати. Деякі інші матеріали зазнали інших форм цензури.

Месенджер останнім часом зіткнувся з істотним припливом нових користувачів. Прихильники Трампа долучалися до нього, намагаючись "врятуватися від чисток" на інших інтернет-ресурсах, але Telegram також почав видаляти матеріали екстремістського характеру.

Телеканал раніше повідомляв, що прихильники чинного президента США Дональда Трампа закликають до насильства і зриву інавгурації обраного президента Джо Байдена. Вони роблять це за допомогою Telegram.

Зазначалося, що в месенджері вони діляться інформацією, як виготовити, заховати і застосувати саморобні пістолети і бомби.

Як писало РБК-Україна, відеохостинг YouTube тимчасово заморозив канал Трампа. Він не зможе публікувати новий контент через порушення політики платформи.

Так, раніше Twitter заблокував особисту сторінку американського президента на постійній основі, після чого це зробив цілий ряд соцмереж.