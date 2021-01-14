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Telegram заблокировал более десятка экстремистских каналов в США

США, Четверг 14 января 2021 18:39
Telegram заблокировал более десятка экстремистских каналов в США
Фото: Telegram (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Администрация мессенджера Telegram в Соединенных Штатах Америки заблокировала не менее 15 экстремистских каналов. Речь идет о радикальных сторонниках президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает телеканл NBC.

Указано также, что были заблокированы и связанные с ними чаты. Некоторые другие материалы подверглись другим формам цензуры.

Мессенджер последнее время столкнулся с существенным притоком новых пользователей. Сторонники Трампа приобщались к нему, пытаясь "спастись от чисток" на других интернет-ресурсах, но Telegram также начал удалять материалы экстремистского характера.

Телеканал ранее сообщал, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа призывают к насилию и срыву инаугурации избранного президента Джо Байдена. Они делают это с помощью Telegram.

Отмечалось, что в мессенджере они делятся информацией, как изготовить, спрятать и применить самодельные пистолеты и бомбы.

Как писало РБК-Украина, видеохостинг YouTube временно заморозил канал Трампа. Он не сможет публиковать новый контент за нарушения политики платформы.

Так, ранее Twitter заблокировал личную страницу американского президента на постоянной основе, после чего это сделал целый ряд соцсетей.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампTelegram

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