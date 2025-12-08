Telegram отказался от привычных SMS-кодов: как теперь входить в мессенджер

Новая функция позволяет входить в аккаунт с помощью отпечатка пальца, Face ID или PIN-кода устройства, а не одноразового SMS-кода. Пока изменение доступно в бета-сборках Telegram для Android.

Что изменилось

Пользователи Android-беты Telegram заметили новый пункт "Войти с помощью passkey" на экране запуска приложения и в меню Настройки, Конфиденциальность.

После активации система вызывает менеджер паролей устройства, который подтверждает личность пользователя с помощью биометрии или PIN-кода и передает Telegram криптографический ключ. Этот ключ фактически заменяет логин, пароль и одноразовый код подтверждения, оставаясь при этом на самом устройстве.



В Telegram 12.2.2 появилась новая функция входа с помощью Passkeys (фото: Corbado)

Почему это важно

Passkeys построены на стандартах FIDO/WebAuthn и считаются более устойчивыми к фишингу по сравнению с SMS-кодами. Закрытый ключ никогда не покидает устройство, злоумышленники не могут перехватить его, а сервису не нужно отправлять SMS, которые потенциально уязвимы к перехвату или атакам с подменой SIM-карты.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что вход без паролей и SMS не только безопаснее, но и удобнее для пользователей.

Как это работает

Ключ авторизации сохраняется локально на устройстве пользователя, благодаря чему Telegram не требуется отправлять SMS-сообщения для подтверждения входа. Авторизация осуществляется с помощью биометрии, а в случае если ранее был активирован облачный пароль, его потребуется ввести один раз.

Чтобы включить функцию, необходимо зайти в Telegram, Настройки, Конфиденциальность.