Telegram разблокировал украинские боты для борьбы с агрессией РФ

"Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах Минцифры "єВорог", - отмечается в сообщении.

Также украинцам напомнили, что враг может создавать псевдоботов и ботов-двойников, через которые может распространять дезинформацию или собирать их данные.

Для предотвращения таких случаев неравнодушным гражданам посоветовали использовать инструмент для проверки чат-ботов и следить за официальными каналами.

Напомним, что накануне Telegram заблокировал чат-бот "єВорог", с помощью которого можно сообщать о движении оккупантов.