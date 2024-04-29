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Telegram заблокировал чат-бот єВорог: в ГУР рассказали, как сообщить об оккупантах

Понедельник 29 апреля 2024 00:44
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Telegram заблокировал чат-бот єВорог: в ГУР рассказали, как сообщить об оккупантах Фото: Telegram заблокировал чат-бот єВорог (Юля Червинская, РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Telegram заблокировал чат-бот "єВорог", с помощью которого можно было сообщать о движении оккупантов.

РБК-Украина рассказывает, какие боты попали под блокировку Telegram.

После анонса от основателя Telegram Павла Дурова о блокировании каналов с наводками на цели, заблокирован украинский чат-бот "Єворог". Он в данный момент недоступен в Telegram и мессенджер показывает, что бот удален.

Telegram заблокировал чат-бот єВорог: в ГУР рассказали, как сообщить об оккупантах

Также недоступны чат-боты СБУ, ГУР и ПВО для отслеживания пролета дронов и ракет.

Telegram заблокировал чат-бот єВорог: в ГУР рассказали, как сообщить об оккупантах

Главное управление разведки (ГУР) Украины подтвердило информацию.

"Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе заблокирован "Главный бот разведки". Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало", - сообщили в ГУР.

Также в управлении заявили, что россияне создают ботов с похожими названиями и призвали не отправлять на них персональные данные.

"Впрочем, предупреждаем, что враг создает боты с похожими названиями. Не отправляйте на них никаких персональных данных", - сообщили в ГУР.

Под блокировку попал бот легиона "Свобода России". Об этом сообщили администраторы канала.

"Под раздачу попал не только наш бот, но и ряд других официальных чат-ботов вооруженных подразделений и госструктур Украины", - написали представители легиона.

Официальных сообщений нет. В "Дії" бот "Єворог" также не работает.

Блокировка каналов в Telegram

Ранее мы сообщали, что по словам основателя Telegram Павла Дурова, Apple требует от мессенджера блокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами.

Также мы сообщали, что в совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, рассказали, как государство сотрудничает с Telegram по блокированию каналов.

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Лев Дуров Telegram
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