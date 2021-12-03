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У роботі Telegram стався глобальний збій

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П'ятниця 03 грудня 2021 15:51
У роботі Telegram стався глобальний збій Фото: у роботі Telegram стався глобальний збій (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У роботі Telegram стався глобальний збій. Більшість скарг користувачів пов'язані з роботою програми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

З проблемами зіткнулися жителі України, Росії, Білорусі, Узбекистану. Більшість користувачів Telegram скаржаться на роботу програми, з'єднання з сервером і отримання повідомлень.

Нагадаємо, у середині жовтня у роботі Telegram стався глобальний збій у всьому світі. Користувачі зі США, Росії, Великобританії, Німеччини та інших країн скаржилися на проблеми із додатком.

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