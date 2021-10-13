У роботі Telegram в усьому світі стався глобальний збій
Фото: у роботі Telegram в усьому світі стався глобальний збій (Getty Images)
У роботі Telegram у всьому світі стався глобальний збій. Користувачі месенджера по всьому світу повідомляють про збої в роботі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
З проблемами зіткнулися жителі України, США, Великобританії, Німеччини, Росії та інших країн. Більшість користувачів Telegram скаржаться на роботу програми, а також з'єднання з сервером.