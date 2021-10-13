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У роботі Telegram в усьому світі стався глобальний збій

Новость на русском →
Середа 13 жовтня 2021 04:08
У роботі Telegram в усьому світі стався глобальний збій Фото: у роботі Telegram в усьому світі стався глобальний збій (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У роботі Telegram у всьому світі стався глобальний збій. Користувачі месенджера по всьому світу повідомляють про збої в роботі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

З проблемами зіткнулися жителі України, США, Великобританії, Німеччини, Росії та інших країн. Більшість користувачів Telegram скаржаться на роботу програми, а також з'єднання з сервером.

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