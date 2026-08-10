"Телас" предупредила о рисках для бизнеса из-за пробела в земельном законодательстве

Украинская ассоциация операторов связи "Телас" призвала власти устранить пробел в Земельном кодексе, который, по ее мнению, создает риски для компаний с иностранным участием.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо , обнародованное на официальном сайте ТЕЛАС.

Коллизия в Земельном кодексе создает неопределенность для инвесторов

По данным "Телас", проблема касается применения статьи 82 Земельного кодекса, которая определяет право украинских юридических лиц с иностранным участием приобретать в собственность земельные участки несельскохозяйственного назначения.

В Ассоциации отмечают, что закон не определяет, на какой момент должен оцениваться состав участников юридического лица - во время его создания или на момент приобретения права собственности на земельный участок.

По мнению "Телас", это создает правовую неопределенность и приводит к разным подходам к применению нормы.

В Ассоциации также считают, что подобная ситуация создает риски давления на компании с иностранным участием.

Наиболее заметные последствия проблемы, отмечается в письме, наблюдаются в телекоммуникационной отрасли.

Речь идет, в частности, о земельных участках под базовыми станциями, контроль над которыми может переходить к третьим лицам.

Как отмечают в Ассоциации, новые владельцы таких участков могут устанавливать высокие арендные ставки или ограничивать доступ ремонтных бригад к оборудованию.

В случае блекаутов или чрезвычайных ситуаций это, отмечают в "Телас", может затруднять обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры и влиять на стабильность мобильной связи, интернета и систем оповещения.

Обращение ассоциации "Телас" по захвату земельных участков (фото: telas.kiev.ua)

"Телас" оценивает потенциальный масштаб проблемы более чем в 80 тысяч предприятий

В то же время в "Телас" отмечают, что проблема может касаться не только телекоммуникационного сектора.

В Ассоциации отмечают, что более 80 тысяч украинских предприятий с иностранным капиталом потенциально могут оказаться в аналогичной ситуации из-за неоднозначного применения статьи 82 Земельного кодекса.

В зоне риска, в частности агропромышленные объекты, энергетика, логистические комплексы и предприятия оборонной промышленности.

В своем обращении Ассоциация также ссылается на определение Верховного Суда по делу №926/3616/23 и отмечает, что неодинаково применение соответствующих норм может привести к массовым земельным спорам и негативно повлиять на инвестиционную среду.

"Телас" призвала правительство, СНБО и профильные государственные органы устранить правовую неопределенность применения статьи 82 Земельного кодекса.