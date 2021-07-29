Тіла жертв аварії літака на Прикарпатті відправили на експертизу
Правоохоронці встановили громадянство осіб загиблих в авіакатастрофі в Івано-Франківській області. Їх тіла було направлено на судово-медичну експертизу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
"У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили осіб загиблих: 60-річний пілот, мешканець Коломийського району, і троє 20-річних пасажирів-іноземців (двоє - громадяни США, ще один - Великої Британії)", - йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, іноземці замовили екскурсійний політ у приватного підприємця, який має ліцензію на проведення польотів та право керування літаком.
Відомо, що на місці події фахівці Національного бюро з цивільної авіації наразі проводять додатковий огляд.
Зокрема, правоохоронці призначили ряд експертиз: для встановлення технічного стану повітряного судна, перевірки якості палива, яким заправлявся літак. Тіла загиблих відправили на експертизу.
Наразі тривають слідчі дії. З'ясовуються всі причини та обставини трагедії.
Нагадаємо, вдень 28 липня в селі Шепарівка (Івано-Франківська область) легкомоторний літак впав на житловий будинок.
В результаті авіакатастрофи загинули чотири людини. Поліція порушила кримінальне провадження за фактом аварії.
В посольстві США відреагували на авіакатастрофу: сім'ям загиблих американців обіцяють надати допомогу.