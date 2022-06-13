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Вбили пострілами в голову. Під Бучей знайшли ще сім тіл закатованих мирних жителів

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Буча, Понеділок 13 червня 2022 16:28
Вбили пострілами в голову. Під Бучей знайшли ще сім тіл закатованих мирних жителів Фото: у Київській області виявили ще одне поховання з тілами цивільних (facebook.com)
Автор: Наталія Юрченко

У селі Мироцьке неподалік від Бучі Київської області виявили ще одне масове поховання. Жертви загинули від рук російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника поліції Київської області Андрія Нєбитова в Facebook.

На позиціях російських військ виявили сім тіл мирних жителів. За словами Нєбитова, у багатьох жертв зв’язані руки та простріляні коліна. Окупанти вбили цивільних пострілами в голову.

Наразі фахівці намагаються ідентифікувати загиблих.

"Це чергові садистські злочини армії Росії в Київській області! За кожне знищене життя, за біль і страждання українців, за руйнування наших міст і селищ окупанти мають відповісти", - йдеться у повідомленні.

Фото: поблизу Бучі виявили ще сім тіл цивільних (facebook.com)

Нагадаємо, що нещодавно поблизу Макарова біля позицій окупантів знайшли тіло закатованого чоловіка.

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полиция Буча
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