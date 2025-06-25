Техосмотр транспорта по-новому? Что изменится с 1 июля и кого будут штрафовать

С 1 июля 2025 года в Украине вступят в силу новые требования к проведению обязательного технического контроля транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.

Новые требования к техосмотру: что изменится

О новых требованиях к проведению обязательного технического контроля транспортных средств в Украине рассказал заместитель начальника ГСЦ МВД Павел Сорока (в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини").

По его словам, эти изменения призваны приблизить украинское законодательство к стандартам Европейского Союза.

Главное нововведение - введение полной фото- и видеофиксации процесса технического контроля.

При этом каждый пункт технического контроля должен быть оборудован как минимум двумя камерами - которые будут фиксировать весь процесс проведения осмотра.

"Если две камеры не охватывают всю процедуру, субъект хозяйствования должен установить дополнительные", - отметили в ГСЦ МВД.

Кроме того, четко регламентированы требования к качеству видео и фотографий (в частности, транспортное средство на фото должно занимать не менее 70% площади изображения).

"Главная цель - улучшить контроль и снизить так называемый номинальный, фиктивный обязательный технический контроль. Раньше можно было, условно говоря, воспользоваться фотошопом или не полностью проводить необходимые измерения. Сейчас процесс видеофиксации дает нам возможность контролировать всю процедуру", - объяснил Сорока.

Он сообщил также, что:

в Украине сейчас активно работают около 800 пунктов технического контроля;

требование видеофиксации процедуры предусматривалось соответствующими нормативными документами еще с 2023 года, однако ее полноценное внедрение начнется с 1 июля 2025 года.

"Эти пункты техконтроля уже оснащены необходимыми камерами и работают в тестовом режиме - отправляют видеофайлы в региональные сервисные центры МВД, чтобы согласовать, соответствует ли съемка требованиям и действительно ли отражает весь процесс технического контроля", - поделился эксперт.

Для какого транспорта техосмотр является обязательным

В ГСЦ МВД рассказали, что перечень категорий транспорта, для которых обязательный технический контроль остается актуальным - не изменился. Его должны проходить:

легковые авто, которые используются в коммерческих целях, прицепы к ним, сроком эксплуатации более 2 лет - раз в два года;

грузовые авто до 3,5 тонн, прицепы к ним, сроком эксплуатации более 2 лет - раз в два года;

грузовые авто свыше 3,5 тонн, прицепы к ним и такси, независимо от срока эксплуатации - ежегодно;

автобусы, транспортные средства, перевозящие опасные грузы - дважды в год.

"При этом легковые авто, принадлежащие физическим лицам и не используемые с целью получения прибыли, техосмотр проходить не обязаны", - напомнили украинцам.

Кому и за что могут выписать штраф

В завершение украинцам объяснили, что контроль за соблюдением новых требований к проведению обязательного технического контроля транспортных средств будут осуществлять сервисные центры МВД.

Если же во время мониторинга будет выявлено нарушение (например, отсутствие части видеозаписи или несоответствие автомобиля техтребованиям), протокол техконтроля аннулируется.

"Об этом сообщают владельцу автомобиля", - уточнили в ГСЦ МВД.

Отмечается, что в случае эксплуатации авто без действующего техосмотра, патрульная полиция имеет право оштрафовать водителя - штраф составляет 340 гривен.

Предусмотрена также административная ответственность для субъекта хозяйствования, который проводил техосмотр с нарушениями - штраф в размере около 1400 гривен.