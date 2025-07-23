Техосмотр обязателен? Что стоит знать водителям и кому не избежать проверки

Некоторые транспортные средства в Украине подлежат обязательному техническому контролю. Однако не все могут знать, как часто его нужно проходить и кого из водителей это не касается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел.
В целом обязательному техническому контролю (ОТК) подлежат в Украине транспортные средства, которые:
При этом периодичность прохождения обязательного техконтроля является следующей:
Согласно информации ГСЦ МВД, некоторые транспортные средства не подлежат обязательному техническому контролю:
В завершение украинцам рассказали, что ОТК транспортного средства предусматривает проверку его технического состояния, а именно:
"Порядок проведения обязательного технического контроля и объемы проверки технического состояния транспортных средств определяет Кабинет министров Украины", - подытожили в ГСЦ МВД.
Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 июля 2025 года в Украине вступили в силу новые требования к проведению обязательного технического контроля транспортных средств.
Кроме того, мы объясняли, что срочно должен проверить каждый водитель, чтобы его машина соответствовала всем стандартам и требованиям.
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