ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Адміністрація Байдена продовжила розслідування "енергетичних атак" на держслужбовців

Новость на русском → Вашингтон, Субота 08 травня 2021 02:28
Адміністрація Байдена продовжила розслідування "енергетичних атак" на держслужбовців Фото: США продовжив розслідування енергетичних атак (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі повідомила про те, що спецслужби США продовжують розслідування так званих енергетичних атак або синдрому Гавани щодо американських держслужбовців.

Про це повідомляє видання The Sun.

За словами Псакі, адміністрація президента США Джо Байдена сприймає інформацію про» енергетичні атаки " дуже серйозно. Вона не назвала точної кількості інцидентів з подібним синдромом, проте заявила, що всі випадки атак сталися за кордоном.

Нагадаємо, 25 серпня 2017 року Держдепартамент повідомив, що щонайменше 16 працівників посольства США на Кубі постраждали від "акустичної атаки" в кінці 2016 року.

Додамо, що Державний департамент США звинуватив владу Куби в " акустичних атаках" на американських дипломатів, в результаті яких деякі з них отримали проблеми зі слухом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі зброя Білий дім
NEWS
Зеленський видав указ про надання допомоги Індії для боротьби з COVID
Зеленський видав указ про надання допомоги Індії для боротьби з COVID
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена