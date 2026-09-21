Топ-5 новинок NAUDI на MSPO-2026: от "Сайгака" до RAM-2X

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MSPO – одна из крупнейштх и наиболее престижных оборонных выставок в Центральной и Восточной Европе, и для украинского ОПК она является важной площадкой для развития международной кооперации, привлечения инвестиций, локализации производства и заключения новых контрактов.

Присутствие Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) на подобных мероприятиях демонстрирует, что интерес партнеров к украинским оборонным технологиям не угасает – наоборот, компании-участники Ассоциации создают новые возможности для совместного производства и выхода на глобальные рынки.

Перспективность представленных на MSPO-2026 разработок – именно в боевом подтверждении. Так, ударный БпЛА RAM-2X уже имеет на счету более 450 пораженных целей и, по оценке CEO NAUDI Сергея Гончарова, является значительно более дешевым украинским аналогом американского Switchblade, который по отдельным показателям не хуже, а иногда и лучше.

Подобная логика стоит и за бронеавтомобилями "Сайгак-1" и "Варта-3": вместо того, чтобы военные своими силами усиливали кевларом и сетками гражданские пикапы, украинские производители предлагают готовые заводские решения с соответствующим уровнем защиты по приемлемой цене.

Не менее показателен и запрос на разведывательные дроны собственного производства: Гончаров отмечает, что Украине нужны тысячи таких аппаратов, и принципиально важно не зависеть от техники страны-партнера врага – со всеми рисками по наблюдению, локации и искусственному ухудшению летных характеристик.

О ключевых новинках NAUDI, представленных на выставке MSPO-2026, – в материале РБК-Украина.

"Сайгак-1" ("Украинская бронетехника") – скорость до 140 км/ч и защита от противотранспортных мин

Фото: бронеавтомобиль "Сайгак-1" (NAUDI)

"Сайгак-1" – полноприводный бронеавтомобиль на базе пикапа с баллистической защитой ПЗСА 3 и противоминной защитой уровня 1 по STANAG 4569. Машина рассчитана на экипаж из двух человек и трех десантников, развивает максимальную скорость до 140 км/ч и имеет запас хода до 600 км.

Главное преимущество "Сайгака" – в том, что за относительно небольшие средства армия получает защищенную технику, которая дает личному составу реальные шансы выжить на поле боя.

"Аргумент, что у нас фронт широкий, поэтому бронированная техника не нужна, выглядит странно – ведь альтернатива этому не менее уязвима: волонтерские пикапы, КрАЗы или закупленные недавно китайские или индийско-корейские пикапы", – отмечает CEO NAUDI.

"Сайгак" защищает от осколков и подрыва на противотранспортных минах, тогда как обычный гражданский автомобиль от мины не защищает никак. Гончаров напоминает, что не от хорошей жизни военнослужащие самостоятельно обшивают гражданские Toyota Land Cruiser 200, Pathfinder, Patrol и подобную технику – часто с рулем не с той стороны – усиливая их сетками и кевларом собственными силами.

"Сайгак", в отличие от этого, является уже готовым заводским решением, которое не требует от бойцов ни времени, ни дополнительных усилий для собственной защиты. Поэтому, подчеркнул CEO NAUDI, аргумент о нехватке защиты личного состава – это реальность. Дополнительным преимуществом бронетехники является скорость и маневренность – в отличие от наземных роботизированных комплексов (НРК), которые двигаются значительно медленнее.

"Варта-3" ("Украинская бронетехника") – защита от противотанковых мин и десант до восьми бойцов

Фото: "Варта-3" (NAUDI)

"Варта-3" относится к классу MRAP и имеет баллистическую защиту ПЗСА 6 и противоминную защиту уровня 3a/3b по STANAG 4569. Автомобиль оснащен полноприводным шасси 4×4, двигателем мощностью 326 л. с. и рассчитан на экипаж из двух человек и восьми десантников.

"Варта" – это уже другой, значительно более высокий уровень защиты, который может использоваться как платформа для многих решений.

"Она может использоваться как платформа для многих решений: защищенный командный пункт, пункт управления БпЛА с высокой проходимостью и степенью защиты, который выдерживает подрыв не только на противотранспортных, но и на противотанковых минах", – рассказывает Сергей Гончаров.

Повреждения машины в таком случае неизбежны, однако благодаря высокой проходимости личный состав остается живым. Дополнительно, по словам Гончарова, предусмотрена возможность установки боевых модулей калибра до 30 мм – это та же огневая мощь, что и у БМП-2, но за несколько раз меньшую стоимость и с более высоким уровнем бронезащиты, чем у БМП-2, защита которой недостаточна даже против стрелкового оружия.

Ударный БпЛА RAM-2X (Ukrspecsystems) – радиус действия 180 км и более 450 пораженных целей

Фото: RAM-2X (Ukrspecsystems)

Ударный беспилотник RAM-2X с X-образным крылом компания-участник NAUDI Ukrspecsystems представила на MSPO-2026 впервые. Система используется Силами обороны Украины с 2024 года, однако из-за ограничений безопасности ее название и производитель до сих пор не раскрывались.

RAM-2X предназначен для поражения важных целей на оперативно-тактическом уровне, имеет радиус действия до 180 км, способен находиться в воздухе более двух часов и может оснащаться боевыми частями весом 2,7 или 3,5 кг.

Одной из ключевых особенностей системы является высокий уровень автоматизации: система доводки позволяет захватывать и автономно поражать цели на расстоянии до 3 км без сопровождения оператора, также предусмотрена возможность интеграции ИИ-ассистентов. По данным Ukrspecsystems, на счету RAM-2X уже более 450 пораженных целей, а сам дрон поддерживает работу с различными системами связи, в частности Starlink.

Это изделие с подтвержденной боевой эффективностью: на его счету сотни пораженных важных целей врага – средства ПВО, радиолокационной разведки, радиоэлектронной борьбы и отдельные командные пункты управления.

"RAM-2X проверен временем и опытом боевого применения, показывает высокую эффективность в связке с разведывательными дронами – "Шарком" или самим RAM'ом, в зависимости от конфигурации. Это украинская замена американскому Switchblade, только значительно дешевле и, я считаю, не хуже по качеству, а по отдельным показателям – даже лучше", – говорит Сергей Гончаров.

Не случайно иностранные партнеры иногда выдают видео с работы RAM-2X за собственные результаты.

Разведывательный БпЛА "Шмавик" ("Реактивные дроны") – разведчик с защитой от РЭБ на технологии FHSS

Фото: "Шмавик" ("Реактивные дроны")

"Шмавик" – беспилотник для разведывательных миссий и наблюдения на линии фронта. Дрон может работать на высоте около 150–250 метров и оснащаться оптическими системами с искусственным интеллектом. Для повышения устойчивости к РЭБ в "Шмавике" используется технология FHSS – псевдослучайная смена рабочей частоты.

По словам CEO NAUDI, "Шмавик" фактически является заменой малому разведывательному коптеру, которых нужно тысячами.

"DJI Mavic, несмотря на все свои преимущества – а это, безусловно, удачное изделие, – остается продуктом страны-партнера нашего врага. Мы помним проблемы начала широкомасштабного вторжения, когда использование Mavic-ов создавало прямую угрозу для операторов из-за средств локации и слежения", – отмечает Сергей Гончаров.

Собеседник убежден, что Украина не должна зависеть от таких средств и должна искать способы обезопасить поставки понятными путями. По его словам, китайским производителям явно не нравится, что их дроны до сих пор используются для ударов по оккупантам, поэтому случаются постоянные проблемы с прошивками и искусственным ухудшением летно-технических характеристик (ЛТХ) Mavic-ов.

Эти проблемы не исчезают, поэтому вопрос безопасности и институциональной независимости стоит на первом месте – в частности, DJI Mavic 3T, по его мнению, значительно ценнее и интереснее, чем 4T. Таких дронов, по оценкам специалистов и военных, нужны тысячи и тысячи – для постоянного контроля ситуации на поле боя в буквальном смысле.

Ударный БпЛА "Булава M2V" ("Девиро") – полет до 110 минут и дальность до 130 км

Фото: "Булава M2V" ("Девиро")

Обновленная версия барражирующего боеприпаса "Булава M2V" получила мультиспектральную оптико-электронную систему, которая объединяет дневной и тепловизионный каналы и обеспечивает возможность работы круглосуточно.

Продолжительность полета "Булавы" достигает 110 минут, а гарантированная дистанция применения составляет 120–130 км. Система также работает в MESH-сети, обеспечивая обмен данными и взаимодействие с другими беспилотными платформами.

"Булава M2V" – изделие, аналогичное RAM-2X: он так же создан для тесной работы в паре с разведывательными дронами, формируя разведывательно-ударный комплекс, где дрон-разведчик обнаруживает цель, а "Булава" ее поражает.

"Это уже очередной этап усовершенствования ЛТХ изделия, в частности повышения автономности во время поиска целей", – подчеркивает CEO NAUDI и добавляет, что интеграция "Булавы" в экосистему "Девиро" обеспечивает тот же набор задач, что и у Ukrspecsystems, – полный цикл от разведки до поражения.

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Представленные на MSPO-2026 разработки NAUDI показывают, насколько разными могут быть задачи украинского ОПК – от защищенной мобильности и эвакуации до разведки и точного поражения целей. При этом эти решения объединяет главное: они создаются не абстрактно под будущую войну, а с учётом реального опыта современного поля боя.

"Сайгак-1" и "Варта-3" демонстрируют развитие украинской защищенной мобильности, RAM-2X и "Булава M2V" – переход к комплексному взаимодействию разведывательных и ударных платформ, а "Шмавик" – стремление закрыть критическую потребность в собственных средствах разведки. В каждом из этих направлений украинские производители работают над решениями, которые можно масштабировать под реальные потребности Сил обороны.

Именно практический опыт становится одним из ключевых преимуществ украинских разработок на международном рынке. Часть представленных систем уже прошла боевое применение, а значит, их ценность определяется не только характеристиками на бумаге, но и тем, как они работают в реальных условиях.

Для NAUDI это возможность показать международным партнерам не просто отдельные образцы техники, а сформированную экосистему украинских производителей и технологий, готовых к масштабированию и кооперации.