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"Милосердие и здоровье" будет развивать STEM-образование для детей защитников: почему это важно

11:59 27.09.2026 Вс
4 мин
aimg Юлия Бойко
"Милосердие и здоровье" будет развивать STEM-образование для детей защитников: почему это важно "Милосердие и здоровье" призывает украинский бизнес приобщаться к развитию STEM-образования (фото: пресс-служба)
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ОО "Милосердие и здоровье" представило новое направление системной поддержки детей защитников Украины - программы STEM-образования, которые планируют масштабировать на разных регионах страны.

Об этом РБК-Украина стало известно по результатам форума "Оборона 2027. Армия, технологии, индустрия".

Что такое STEM-образование

STEM-образование объединяет естественные науки, технологии, инженерию и математику с практической работой - программированием, робототехникой и созданием собственных технических проектов.

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Первый образовательный проект уже работает в Киеве, где STEM-программами охвачено более 100 детей. Следующий шаг - развитие таких программ в других городах и регионах Украины.

Важный приоритет

Особый приоритет программы - дети погибших защитников, а также военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену. Директор ОО "Милосердие и здоровье" Екатерина Богадельникова подчеркнула, что таким детям нужна не эпизодическая помощь, а долгосрочная поддержка во время взросления, обучения и выбора будущей профессии.

"Помощь этим детям должна быть системной, она не должна быть точечной, эпизодической. Именно для этого мы создавали проект "Лето без войны", а сейчас создаем образовательный проект. Мы считаем, что самое важное, что можем дать нашим детям, - поддержать их здоровье и дать им качественное образование. Потому что наши дети - это будущее нашей страны", - отметила Екатерина Богадельникова.

По ее словам, потеря родителя означает для ребенка потерю важной опоры. Поэтому задача организации – не только помочь справиться с последствиями войны, но и создавать возможности для развития ребенка на протяжении его взросления, обучения и выбора профессии.

Особый акцент программы

Отдельный упор в новой программе сделан на инженерно-технологическом образовании. Дети получают возможность заниматься программированием и робототехникой, работать с технологиями, создавать собственные проекты, общаться со сверстниками и получать поддержку наставников.

"Учитывая, с какой скоростью развивается инженерно-технологический потенциал нашей страны, открывая такие школы, мы можем инвестировать в него, готовя будущих специалистов для этой сферы. Поддерживая детей наших Героев, мы продолжаем то, ради чего они боролись - будущее Украины", - сказала Богадельникова.

Организация планирует привлекать в развитие программы украинский бизнес. Компании могут помогать оборудовать новые STEM-пространства и лаборатории, предоставлять помещения, финансировать работу преподавателей и обучение детей, а также присоединяться к профориентационных и практических программ.

От восстановления к образованию

ОО "Милосердие и здоровье" работает в двух основных направлениях: физическая и психологическая реабилитация действующих военнослужащих и ветеранов и системная поддержка детей погибших защитников Украины, а также детей военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену.

Новое образовательное направление должно продолжить эту модель поддержки: от отдыха и восстановления – до системного образования, профориентации и поддержки на пути к будущей профессии.

В ходе форума также отметили вклад генерального директора компании-участника NAUDI "Украинская бронетехника" Владислава Бельбаса в поддержку детских программ ОО "Милосердие и здоровье". Награду ему вручил Евгений Ерин.

Бельбас подчеркнул, что компания финансово поддерживает работу организации, в то время как разработкой и реализацией программ занимается команда ОО.

"За то, что они делают, мы это поддерживаем финансово, но мы это не реализуем физически. Всеми организационными моментами занимается фонд, поэтому я хотел бы выразить благодарность Екатерине за работу, которую они делают с открытым сердцем", - отметил Владислав Бельбас.

По его словам, "Украинская бронетехника" также помогает военным, передает технику и участвует в благотворительных и донорских инициативах. В то же время компания стремится к тому, чтобы поддержка детей защитников стала примером для других представителей оборонной отрасли.

"Мы пытаемся создать определенный прецедент, привлечь другие компании. Компаниям, работающим с оружием, мы хотели бы показать хороший пример", - сказал Бельбас.

ОО "Милосердие и здоровье" призывает украинский бизнес приобщаться к развитию нового образовательного направления - от оснащения STEM-пространств и поддержки преподавателей до создания практических и профориентационных программ для детей. Цель – постепенно сделать качественное STEM-образование доступным детям защитников в разных регионах Украины.

Напомним, один из крупнейших детских проектов организации "Милосердие и здоровье" – "Лето без войны". За четыре года программой отдыха и восстановления охвачено более 6 тысяч детей, из них более 1,5 тысяч летом 2026 года.

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