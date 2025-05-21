"Технические" переговоры Украины и РФ могут пройти в Ватикане на следующей неделе, - Стубб

На следующей неделе в Ватикане могут состояться новые "технические" переговоры между Украиной и Россией.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Президент Финляндии отметил, что Соединенные Штаты не отказались от своей роли посредника в урегулировании военных действий России против Украины.

"Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует", - отметил Стубб.

По его мнению, ситуация складывается удачно, поскольку Европа надеется присоединиться к обсуждениям о прекращении огня в Украине и возможном мире.

Новый тур переговоров

По словам Стубба, переговоры на техническом уровне, вероятно, продолжатся в Ватикане на следующей неделе.