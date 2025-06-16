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Сотни научных статей, глобальные стратегии и не только. 5 лет "Метинвест Политехника"

Украина, Понедельник 16 июня 2025 14:34 promo
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Сотни научных статей, глобальные стратегии и не только. 5 лет "Метинвест Политехника" Фото: "Метинвест Политехника" отмечает пятую годовщину со дня основания (metinvestholding.com)
Автор: Сергей Новиков

Первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" отмечает пятую годовщину со дня основания. "Группа Метинвест" в создание материальной базы и развитие вуза инвестировала 513 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".

Как отмечается, основатель университета, "Группа Метинвест" Рината Ахметова, является крупнейшим инвестором в техническое образование в стране. Также Метинвест полностью или частично оплачивает обучение и предоставляет стипендии лучшим студентам.

За пять лет более 1080 студентов поступили на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру вуза. 970 слушателей прошли курсы повышения квалификации по металлургии, горному делу, развитию soft skills, а 4150 работников предприятий "Метинвеста" - тренинги по безопасности труда и языковые курсы. Университет уже выпустил 267 магистров. С первых дней вуз поддерживает защитников страны: здесь получают образование уже 26 ветеранов, 10 из них - благодаря партнерству с проектом "Сердце Азовстали".

Все студенты проходят офлайн-сессии и производственную практику на предприятиях Метинвеста в Украине - в Кривом Роге, Запорожье, Каменском - и на производственных площадках за рубежом.

В 2024 году университет начал первые международные стажировки на предприятии Promet Steel (Болгария). А в июне этого года для студентов началась практика в компании Danieli, которая является мировым лидером индустриальных инноваций с офисами в Италии и Австрии.

"Метинвест Политехника" наладила сотрудничество с более 30 научно-образовательными институтами, среди которых ведущие технические университеты Болгарии, Польши, Италии, Латвии и Украины. Также университет стал первым в Украине участником глобальной инициативы Vision Zero - движения за нулевой травматизм на производстве.

За пять лет преподаватели университета опубликовали более 230 научных статей, получили 10 патентов, издали 15 учебных пособий и 12 монографий. Впереди - запуск новых специальностей в сфере цифровых технологий, экологической инженерии и энергоэффективности.

По словам директора по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом "Группы Метинвест" Татьяны Петрук, работа университета - это уже пять лет успеха.

"Мы имеем первых магистров, десятки программ повышения квалификации, и чувствуем реальную поддержку "Метинвест Политехники" в подготовке наших производственных кадров. Ведь перед нами стоит задача закрывать дефицит персонала - сейчас в "Метинвесте" открыто почти 4 тысячи вакансий - именно за счет собственно подготовленных специалистов", - говорит она.

Петрук также выразила надежду, что "Метинвест Политехника" и в дальнейшем будет оставаться флагманом технического образования в Украине.

Ранее акционер "Метинвеста" Ринат Ахметов заявил, что именно повышение качества образования должно стать национальной идеей Украины.

А вуз "Метинвест Политехника" - это вклад компании в будущее, который создает прочный технологический и кадровый фундамент для развития нашей страны.

Лучшим студентам компания гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации.

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Метинвест Ринат Ахметов
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