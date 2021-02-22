У Техасі відновили енергопостачання в будинках постраждалих через холод
Американська енергетична компанія Entergy Corporation повідомила, що її підрозділ у Техасі (США) завершив відновлення подачі електропостачання для всіх споживачів. Тепер у будинках, які постраждали через холод, є світло.
Про це повідомляє Reuters.
"Entergy Texas відновила подачу електроенергії для всіх клієнтів, які постраждали внаслідок зимової бурі на цьому тижні", - йдеться в заяві компанії.
Зазначимо, раніше снігові бурі та інші погодні явища викликали масові відключення електрики і води в Техасі, а також черги за продуктами, зростання цін на бензин і багато інші незручності для мільйонів жителів штату.
Також РБК-Україна писало, що в результаті екстремальних холодів у семи штатах США загинуло не менше 58 людей. Найбільше жертв в Техасі і їх кількість може збільшитися.
Крім того, президент США Джо Байден оголосив Техас зоною стихійного лиха. Ця міра допоможе направити масштабне федеральне фінансування на ліквідацію наслідків негоди.