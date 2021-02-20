Число жертв екстремальних холодів у США наближається до 60

В результаті екстремальних холодів у семи штатах США загинуло не менше 58 людей. Найбільше жертв в Техасі, їхня кількість може збільшитися.

За даними NYT, люди загинули від наслідків сильних морозів і сніжної бурі. Причинами смерті стало отруєння чадним газом, ДТП, домашні пожежі і переохолодження.

Також повідомляється, що до кінця тижня в Техасі вдалося відновити електропостачання у більшості районах, які на кілька днів занурилися в блекаут. У багатьох будинках без електрика прорвало труби, і сотні тисяч людей залишилися без води.

На сьогодні без світла залишаються близько 150 тис. споживачів, з проблемами водопостачання зіткнулися близько 14 млн жителів Техасу.