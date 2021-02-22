В Техасе восстановили энергоснабжение в домах пострадавших из-за холода

Американская энергетическая компания Entergy Corporation сообщила, что ее подразделение в Техасе (США) завершило восстановление подачи электроснабжения для всех потребителей. Теперь в домах, которые пострадали из-за холода, есть свет.

Отметим, ранее снежные бури и другие погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, а также очереди за продуктами, рост цен на бензин и многие другие неудобства для миллионов жителей штата.

"Entergy Texas восстановила подачу электроэнергии для всех клиентов, пострадавших вследствие зимней бури на этой неделе", - говорится в заявлении компании.

Также РБК-Украина писало, что в результате экстремальных холодов в семи штатах США погибли не менее 58 человек. Больше всего жертв в Техасе и их число может увеличиться.

Кроме того, президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия. Эта мера поможет направить масштабное федеральное финансирование на ликвидацию последствий непогоды.