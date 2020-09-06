У Техасі на параді на підтримку Трампа затонуло кілька катерів

Фото: На параді в підтримку Трампа затонуло кілька човнів (nytimes/Bob Daemmrich)

Кілька катерів затонули під час човнового параду на підтримку президента США Дональда Трампа. Інцидент стався на озері Тревіс в американському штаті Техас.

Про це повідомляє The New York Times.

Інформацію також підтвердили в офісі шерифа округу Тревіс, де проходив захід.

Затонули щонайменше чотири катери. Інформації про постраждалих немає. Причини події поки не пояснюються.

За даними видання, човновий парад був організований через Facebook. У групі заходу в соціальній мережі зазначено, що його мали намір відвідати 2,6 тис. осіб. До участі в параді запрошувалися "човни всіх форм і розмірів".

Президентські вибори в США заплановано на 3 листопада. Боротьбу за посаду глави держави ведуть республіканець Дональд Трамп і демократ Джо Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп скоротив відставання за популярністю від свого суперника на виборах демократа Джозефа Байдена. Це сталося після загальнонаціонального з'їзду Республіканської партії.

Раніше РБК-Україна писало, що Байден популярніший за Трампа в шести ключових штатах.