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В Техасе на параде в поддержку Трампа затонули несколько катеров

Техас, Воскресенье 06 сентября 2020 03:30
В Техасе на параде в поддержку Трампа затонули несколько катеров
Фото: На параде в поддержку Трампа затонуло несколько лодок (nytimes/Bob Daemmrich)
Автор: Артур Родивилов

Несколько катеров затонули во время лодочного парада в поддержку президента США Дональда Трампа. Инцидент произошел на озере Трэвис в американском штате Техас.

Об этом сообщает The New York Times.

Информацию также подтвердили в офисе шерифа округа Трэвис, где проходило мероприятие.

Затонули по меньшей мере четыре катера. Информации о пострадавших нет. Причины произошедшего пока не поясняются.

По данным издания, лодочный парад был организован через Facebook. В группе мероприятия в социальной сети указано, что его намеревались посетить 2,6 тыс. человек. К участию в параде приглашались "лодки всех форм и размеров".

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Борьбу за пост главы государства ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп сократил отставание по популярности от своего соперника на выборах демократа Джозефа Байдена. Это произошло после общенационального съезда Республиканской партии.

Ранее РБК-Украина писало, что Байден популярнее Трампа в шести ключевых штатах.

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