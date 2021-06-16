Фото: у Техасі чоловік відкрив стрілянину по поліцейських (Getty Images)

В американському штаті Техас озброєний чоловік відкрив стрілянину по співробітниках поліції. В результаті інциденту одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє департамент поліції міста Хані Гроув у Facebook.

Інцидент стався в місті Хані Гроув. За даними поліції, співробітники правоохоронних органів приїхали на виклик про можливу побутову сварку. Озброєний чоловік відкрив по них стрілянину. Один з них був поранений і госпіталізований. Стан потерпілого поліцейського оцінюється як Стабільний. В даний час поліцейська операція триває. На місце події стягнуті додаткові сили. Жителів розташованих поблизу будинків евакуювали.