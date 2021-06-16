У Техасі чоловік відкрив стрілянину по поліцейських
В американському штаті Техас озброєний чоловік відкрив стрілянину по співробітниках поліції. В результаті інциденту одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє департамент поліції міста Хані Гроув у Facebook.
Інцидент стався в місті Хані Гроув.
За даними поліції, співробітники правоохоронних органів приїхали на виклик про можливу побутову сварку. Озброєний чоловік відкрив по них стрілянину.
Один з них був поранений і госпіталізований. Стан потерпілого поліцейського оцінюється як Стабільний.
В даний час поліцейська операція триває. На місце події стягнуті додаткові сили.
Жителів розташованих поблизу будинків евакуювали.
Нагадаємо, раніше в Алабамі працівник заводу з виробництва пожежних гідрантів відкрив стрілянину по своїх колегах. В результаті події двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.
Крім того, у Чикаго сталася стрілянина, в результаті якої загинули чотири людини, ще четверо отримали поранення. Також до медзакладу доставили дитину. Всі постраждалі перебувають у критичному стані.
Додамо, що у Флориді до нічного клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерті. В результаті стрілянини двоє людей загинули, понад 20 отримали поранення.