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У Техасі чоловік відкрив стрілянину по поліцейських

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Хані Гроув, Середа 16 червня 2021 18:26
У Техасі чоловік відкрив стрілянину по поліцейських Фото: у Техасі чоловік відкрив стрілянину по поліцейських (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В американському штаті Техас озброєний чоловік відкрив стрілянину по співробітниках поліції. В результаті інциденту одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє департамент поліції міста Хані Гроув у Facebook.

Інцидент стався в місті Хані Гроув.

За даними поліції, співробітники правоохоронних органів приїхали на виклик про можливу побутову сварку. Озброєний чоловік відкрив по них стрілянину.

Один з них був поранений і госпіталізований. Стан потерпілого поліцейського оцінюється як Стабільний.

В даний час поліцейська операція триває. На місце події стягнуті додаткові сили.

Жителів розташованих поблизу будинків евакуювали.

Нагадаємо, раніше в Алабамі працівник заводу з виробництва пожежних гідрантів відкрив стрілянину по своїх колегах. В результаті події двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

Крім того, у Чикаго сталася стрілянина, в результаті якої загинули чотири людини, ще четверо отримали поранення. Також до медзакладу доставили дитину. Всі постраждалі перебувають у критичному стані.

Додамо, що у Флориді до нічного клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерті. В результаті стрілянини двоє людей загинули, понад 20 отримали поранення.

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