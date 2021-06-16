Фото: в Техасе мужчина открыл стрельбу по полицейским (Getty Images)

В американском штате Техас вооруженный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции. В результате инцидента один человек получил ранения.

Об этом сообщает департамент полиции города Хани Гроув в Facebook.

Инцидент произошел в городе Хани Гроув. По данным полиции, сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов о возможной бытовой ссоре. Вооруженный мужчина открыл по ним стрельбу. Один из них был ранен и госпитализирован. Состояние пострадавшего полицейского оценивается как стабильное. В настоящее время полицейская операция продолжается. На место происшествия стянуты дополнительные силы. Жителей расположенных поблизости домов эвакуировали.