ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Техасе мужчина открыл стрельбу по полицейским

Новина українською →
Хани Гроув, Среда 16 июня 2021 18:26
В Техасе мужчина открыл стрельбу по полицейским Фото: в Техасе мужчина открыл стрельбу по полицейским (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В американском штате Техас вооруженный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции. В результате инцидента один человек получил ранения.

Об этом сообщает департамент полиции города Хани Гроув в Facebook.

Инцидент произошел в городе Хани Гроув.

По данным полиции, сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов о возможной бытовой ссоре. Вооруженный мужчина открыл по ним стрельбу.

Один из них был ранен и госпитализирован. Состояние пострадавшего полицейского оценивается как стабильное.

В настоящее время полицейская операция продолжается. На место происшествия стянуты дополнительные силы.

Жителей расположенных поблизости домов эвакуировали.

Напомним, ранее в Алабаме работник завода по производству пожарных гидрантов открыл стрельбу по своим коллегам. В результате происшествия два человека погибли, еще двое получили ранения.

Кроме того, в Чикаго произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. Также в медучреждение доставили ребенка. Все пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Добавим, что во Флориде к ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерте. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Стрельба
NEWS
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
DAILY
Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО