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У Техасі горить сховище нафтопродуктів

Новини » Надзвичайні події    18.03.2019 - 01:06
У Техасі горить сховище нафтопродуктів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Евакуація співробітників компанії не проводилася

У Техасі (США) сталася пожежа на території сховища нафтопродуктів компанії Intercontinental Terminals Company (ITC) у місті Дір Парк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Повідомляється, що рятувальники намагаються загасити вогонь протягом декількох годин.

Зазначено, що хімічною речовиною є нафта .Евакуація співробітників компанії не проводилася.

Крім того, місцевим жителям рекомендовано не виходити на вулицю. У зв'язку з інцидентом перекрита одна з великих магістралей міста.

Разом з тим, інформації про потерпілих не надходило, причина спалаху поки не встановлена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Каліфорнії (США) 33-річний чоловік був засуджений до тюремного ув'язнення на термін більше 12 років після того, як він зізнався в лісових підпалах.

Винуватцем лісових пожеж виявився 33-річний Брендон Макгловер з Темекули. Як повідомила прокуратура округу Ріверсайд, чоловік визнав себе винним у двох випадках підпалу будівлі чи лісових угідь.

Суддя також наказав Макгловеру виплатити компенсацію жертвам. Спочатку Макгловеру було пред'явлено обвинувачення в тому, що він 25 липня запустив дев'ять окремих підпалив, включаючи Cranston Fire, який був найбільшим.

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