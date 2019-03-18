У Техасі горить сховище нафтопродуктів

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Евакуація співробітників компанії не проводилася

У Техасі (США) сталася пожежа на території сховища нафтопродуктів компанії Intercontinental Terminals Company (ITC) у місті Дір Парк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Повідомляється, що рятувальники намагаються загасити вогонь протягом декількох годин.

Зазначено, що хімічною речовиною є нафта .Евакуація співробітників компанії не проводилася.

Крім того, місцевим жителям рекомендовано не виходити на вулицю. У зв'язку з інцидентом перекрита одна з великих магістралей міста.

Разом з тим, інформації про потерпілих не надходило, причина спалаху поки не встановлена.

All Deer Park residents advised to shelter in place. Chemical fire has grown, company not disclosing chemicals involved, no workers injured, cause of fire unknown. #khou11 pic.twitter.com/yQGgVDdcfT — Matt Dougherty (@MattKHOU) March 17, 2019

Storage terminal company says chemical burning in tanks is NAPHTHA, a gasoline component which releases carbon dioxide and carbon monoxide when ignited. #khou11 pic.twitter.com/c1BM2UkbWx — Matt Dougherty (@MattKHOU) March 17, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Каліфорнії (США) 33-річний чоловік був засуджений до тюремного ув'язнення на термін більше 12 років після того, як він зізнався в лісових підпалах.

Винуватцем лісових пожеж виявився 33-річний Брендон Макгловер з Темекули. Як повідомила прокуратура округу Ріверсайд, чоловік визнав себе винним у двох випадках підпалу будівлі чи лісових угідь.

Суддя також наказав Макгловеру виплатити компенсацію жертвам. Спочатку Макгловеру було пред'явлено обвинувачення в тому, що він 25 липня запустив дев'ять окремих підпалив, включаючи Cranston Fire, який був найбільшим.