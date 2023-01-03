Тегеран заявляет, что Иран не является частью российско-украинской войны

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани открещивается от поддержки России в ее войне против Украины и заверяет, что оборонное сотрудничество между Тегераном и Москвой осуществлялось до полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
Представитель министерства заявил, что Иран не является частью конфликта между РФ и Украиной, и назвал обвинения в адрес Тегерана "безосновательными".
"Иран не является частью конфликта в Украине, и безосновательные обвинения в адрес Ирана не помогут решить вопрос", - сказал Канаани на пресс-конференции.
По его словам, официальные лица Ирана и Украины обменялись мнениями по поводу обвинений, и никто не смог найти доказательств.
"Оборонное сотрудничество Ирана (с другими странами) основано на общих интересах и осуществляется в соответствии с международными законами и правилами", - заявил представитель МИД Ирана.
Канаани также добавил, что власти Украины должны прекратить выдвигать "безосновательные и ложные обвинения" против Ирана, при этом рекомендовал рассмотреть соответствующие решения кризиса - скорее всего, имея в виду начало переговоров с РФ.
Напомним, ранее в декабре МИД Ирана в очередной раз опроверг обвинения в военной поддержке России, а также угрожал Украине и лично президенту страны Владимиру Зеленскому. Так, в Иране продолжают цинично врать о поставках дронов в Россию, которыми та регулярно атакует Украину.
Отметим также, что перед этим Тегеран упорно отрицал свои поставки дронов-камикадзе типа Shahed в Россию. Однако в ноябре признал, что отправлял беспилотники в РФ, но настаивал на том, что они якобы были доставлены до полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
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