Упродовж доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню

Втрат серед українських військових за добу немає

В районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) бойовики упродовж доби від 7-ї ранку до 18:00 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Втрат серед українських військових за добу немає.

"Окупанти відкривали вогонь переважно з великокаліберних пулеметів та стрілецької зброї по позиціях об’єднаних сил у районах населених пунктів Троїцьке, Новолуганське, Авдіївка, Павлопіль та Талаківка. Поряд із цим, противник прицільно обстріляв захисників Павлополя протитанковими керованими ракетами, а у районі Красногорівки працював ворожий снайпер", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 20 липня, на Донбасі бойовики випустили у бік прикордонників протитанкову керовану ракету.