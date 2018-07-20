В течение суток боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня

Новости Происшествия 20.07.2018 - 18:23
Иллюстративное фото (facebook.com/Ігор Иванов)
Иллюстративное фото (facebook.com/Ігор Иванов)

Потерь среди украинских военных за сутки нет

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) боевики в течение суток с 7 утра до 18:00 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Потерь среди украинских военных за сутки нет.

"Оккупанты открывали огонь преимущественно из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Троицкое, Новолуганское, Авдеевка, Павлополь и Талаковка. Наряду с этим, противник прицельно обстрелял защитников Павлополя противотанковыми управляемыми ракетами, а в районе Красногоровки работал вражеский снайпер", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 20 июля, на Донбассе боевики выпустили в сторону пограничников противотанковую управляемую ракету.

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