Бойовики на Донбасі випустили у бік прикордонників протитанкову ракету

Особовий склад та техніка прикордонного наряду пошкоджень не зазнали

Бойовики на Донбасі випустили у бік прикордонників протитанкову керовану ракету. Про це йдеться у повідомленні прес-центру операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Так, сьогодні, 20 липня 2018 року, прикордонники, що здійснюють прикриття відділу прикордонслужби "Сартана" повідомили про вибух поблизу їх позицій протитанкової ракети, випущеної з боку окупованого Донбасу.

"Особовий склад та техніка прикордонного наряду пошкоджень не зазнали", - зазначають у штабі.

Фото: залишки ракети (прес-центр ООС)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні на Донбасі внаслідок обстрілів постраждав український військовий.