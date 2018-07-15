Протягом доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

Втрат серед українських військових немає

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Втрат серед українських військових немає.

"Окупанти відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новолуганське, Світлодарськ, Піски", - повідомляють у ООС.

Зазначається, що важке озброєння ворог не застосовував.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 липня було поранено двох українських військових у районі проведення ООС. Бойовики 23 рази порушували режим припинення вогню.

13 липня найбільше обстрілів було зафіксовано на Маріупольському напрямку.