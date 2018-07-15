В течение суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

Потерь среди украинских военных нет

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение текущих суток, с 7 утра до 18:00 боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Потерь среди украинских военных нет.

"Оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Светлодарск, Пески", - сообщают в ООС.

Отмечается, что тяжелое вооружение враг не применял.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 июля были ранены двое украинских военных в районе проведения ООС. Боевики 23 раза нарушали режим прекращения огня.

13 июля больше всего обстрелов было зафиксировано на Мариупольском направлении.