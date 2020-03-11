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Упродовж тижня буде розроблений церемонія почесного вшанування військових, - Зеленський

Новини » Політика     11.03.2020 - 11:08
Упродовж тижня буде розроблений церемонія почесного вшанування військових, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський також розповів, що розробляється церемонія почесного вшанування кожного героя

Президент України Володимир Зеленський заявив, що упродовж тижня буде розроблений план по церемонії почесного вшанування кожного героя. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що наразі розробляється церемонія почесного вшанування кожного героя, який віддав своє життя за батьківщину.

"Я хочу щоб ми припинили говорити розробляється і упродовж найближчого тижня розробили план. Щоб в кожному місті, куди повертаються наші герої, щоб це було на найвищому рівні", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що Росія не збирається ні з ким воювати, а створює умови для того, щоб ніхто не думав з нею воювати.

Він також заявляв, що хоче домовитися із Зеленським про поліпшення відносин України та Росії. При цьому він висловив здивування тим, що український лідер наполягає на перегляді мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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