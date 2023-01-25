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В Пентагоне озвучили полный список предоставленной Украине с 24 февраля помощи

Новина українською →
США, Среда 25 января 2023 23:02
В Пентагоне озвучили полный список предоставленной Украине с 24 февраля помощи Фото: в Пентагоне озвучили полный список предоставленной Украине с 24 февраля помощи (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталья Кава

Пентагон опубликовал список военной помощи, предоставляемой Украине с 24 февраля 2022 года. Вооружение было предоставлено на сумму более 27,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пентагона.

Известно, что в целом с начала правления администрации Байдена в США выделили для Украины пособия по безопасности на более чем 27,8 миллиарда долларов.

При этом с 2014 года Украине было выделено более 29,9 миллиарда долларов на помощь по безопасности.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине свои боевые танки Abrams M1 . Речь идет о 31 единице.

Напомним, ранее правительство Германии приняло долгожданное решение, официально объявив о передаче Украине своих танков Leopard 2 и разрешив другим странам их реэкспорт.

Как стало известно, первые Leopard появятся в Украине уже через три месяца. Что касается количества, то первым шагом Берлина будет командировка 14 танков, а в коалиции со странами украинские бойцы могут получить от союзников на вооружение около 80 этих боевых машин.

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