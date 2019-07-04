У Грузії штурм парламенту кваліфікували як спробу держперевороту

Фото: протести у Грузії (twitter.com ermakovaTT)

У прокуратурі заявили, що учасники штурму парламенту планували подальші дії по захопленню влади

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Грузії буде розслідувати заворушення в Тбілісі в ніч на 21 червня за статтями про масові заворушення і про заколот з метою насильницької зміни конституційного ладу. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури Грузії.

У відомстві повідомили, що учасники штурму парламенту планували подальші дії по захопленню влади, які призвели б до злочинів по всій країні. Їх наміри нейтралізували співробітники правоохоронних органів. Зазначено, що найближчим часом число обвинувачених у цій справі буде збільшено. Наглядове відомство обіцяло періодично інформувати громадськість про хід слідства.

Крім того, правоохоронці продовжують розслідування стосовно депутата парламенту Никанора Мелія. Він є депутатом від опозиційного "Єдиного національного руху", колишньої партії влади. Йому пред'явлені звинувачення в організації масових заворушень за статтею 225 КК Грузії. 27 червня суд відхилив вимогу слідство про його арешт і відпустив його під заставу. Одночасно триває справа про зловживання силою з боку поліцейських, що розганяли протестувальників в ніч на 21 червня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Грузії відсторонили від посади 10 поліцейських за ймовірну участь в розгоні протестувальників біля парламенту 20-21 червня. Також Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування щодо поведінки правоохоронців.

Масові акції протесту почалися в Тбілісі 20 червня після візиту в країну російської делегації, очолюваної депутатом Держдуми Сергієм Гавриловим. Він брав участь у засіданні Міжпарламентської асамблеї православ'я, на час якого зайняв місце спікера грузинського зборів. Гаврилов - член Комуністичної партії РФ, який підтримує окупацію російськими військами грузинських територій.