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В Тбилиси начался марш оппозиции против результатов парламентских выборов

Фото: протестующие требуют отменить результаты парламентских выборов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В столице Грузии в Тбилиси на площади Свободы собралось большое количество людей. Там начинается оппозиционный марш протеста против результатов парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram NEWSGEORGIA.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что люди с флагами Грузии стоят в ожидании оппозиционного марша, который планировался заранее.

 

Что предшествовало

Согласно данным ЦИК Грузии, победу на выборах в парламент, причем с большим открывом, одержала скандальная в партия "Грузинская мечта".

Международные наблюдатели заявили, что во время выборов было зафиксировано ряд нарушений. В связи с этим опозиция в Грузии объявила бойкот новому парламенту и параллельно начались протесты.

Вчера, как и сегодня, тоже прошли протесты. Так, на днях издание NewsGeogria сообщило, что грузинская оппозиция проведет 9 ноября протестное шествие под лозунгом "Нет - российским выборам".

Организаторами марша выступили несколько партий, а именно - "Единство - Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия".

Протестная акция имела перед собой цель отменить результаты парламентских выборов, которые прошли 26 октября. Более того, отметим, что на днях грузинская оппозиция объявила о ежедневных протестах.

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Грузия