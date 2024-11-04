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В Грузии оппозиция хочет организовать ежедневные протесты

Тбилиси, Понедельник 04 ноября 2024 19:52
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В Грузии оппозиция хочет организовать ежедневные протесты Иллюстративное фото: в Грузии могут быть ежедневные протесты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Грузинская оппозиция объявила о ежедневных протестах против результатов парламентских выборов. Новая акция пройдет уже завтра, 5 ноября.

Об этом заявил один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По словам Мелии, оппозиция хочет организовать мощное протестное движение, которое "позволит свергнуть режим". Завтра акция протеста состоится возле Дворца спорта в Тбилиси.

"Мы будем на улице каждый день. Нас должно быть столько, чтобы никто не мог войти сюда (в парламент - ред.), но стоять только на Руставели недостаточно, мы должны стоять на всех проспектах", - подчеркнул он.

Издание предполагает, что оппозиция будет блокировать основные транспортные артерии грузинской столицы. При этом уже сегодня протестующие могут перекрыть движение на мосту Бараташвили в центре Тбилиси.

Протесты в Грузии

Напомним, согласно данным ЦИК Грузии, на парламентских выборах с большим отрывом победила скандальная партия "Грузинская мечта".

Но, как отмечают международные наблюдатели, в ходе выборов был зафиксирован ряд нарушений.

На этом фоне грузинская оппозиция объявила бойкот новому парламенту. Также начались массовые протесты.

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