У Тбілісі розпочався марш опозиції проти результатів парламентських виборів

Що передувало

Згідно з даними ЦВК Грузії, перемогу на виборах до парламенту, причому з великим відкривом, здобула скандальна у партія "Грузинська мрія".

Міжнародні спостерігачі заявили, що під час виборів було зафіксовано низку порушень. У зв'язку з цим опозиція в Грузії оголосила бойкот новому парламенту і паралельно почалися протести.

Вчора, як і сьогодні, теж відбулися протести. Так, днями видання NewsGeogria повідомило, що грузинська опозиція проведе 9 листопада протестну ходу під гаслом "Ні - російським виборам".

Організаторами маршу виступили кілька партій, а саме - "Єдність - Національний рух", "Коаліція за зміни" і "Сильна Грузія".

Протестна акція мала на меті скасувати результати парламентських виборів, які відбулися 26 жовтня. Ба більше, зазначимо, що днями грузинська опозиція оголосила про щоденні протести.

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