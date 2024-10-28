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Выборы в Грузии: все оппозиционные партии объявили бойкот новому парламенту

Грузия, Понедельник 28 октября 2024 17:28
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Выборы в Грузии: все оппозиционные партии объявили бойкот новому парламенту Фото: парламент Грузии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Грузии все четыре оппозиционные партии заявили, что будут бойкотировать новоизбранный парламент после выборов 26 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Лидер партии "Гахария за Грузию" Георгий Гахария заявил, что его партия не будет участвовать в работе новоизбранного парламента.

"Наша партия не предоставит легитимность нелегитимному парламенту "Грузинской мечты". Точка", - сказал Гахария на специальном брифинге.

Его также спросили об участии в акции протеста, которая пройдет сегодня в 18:00 в центре Тбилиси.

"Акция протеста очень важна. Мы будем там, где будут наши избиратели, как были до сих пор и будем в будущем", - отметил Гахария.

Отметим, ранее об отказе участвовать в работе нового парламента заявили оппозиционные "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное движение" и "Сильная Грузия".

Таким образом, все четыре оппозиционные партии, победившие на выборах, заявили, что будут бойкотировать новый парламент.

Кроме того, в Грузии сегодня вечером оппозиция планирует провести митинг у здания парламента. Однако, как сообщают грузинские СМИ, пока полиция не разрешает установить сцену.

Президент Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиции утверждают, что результаты парламентских выборов, на которых победила руководящая партия "Грузинская мечта", сфальсифицированы и не признают их.

Парламентские выборы в Грузии

Напомним, 26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, на которых соперничали пророссийская партия власти "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные политические силы.

Во время подсчета голосов президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила уверенность в победе оппозиции. Однако, по информации ЦИК страны, правящая партия "Грузинская мечта" получила на выборах более 54% голосов, далее идут оппозиционные партии.

К тому же международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях на выборах в Грузии.

Оппозиционные партии Грузии заявили, что не признают результаты выборов. Часть оппозиционеров анонсировала проведение акций протеста.

Однако 27 октября премьер-министр страны Ираклия Кобахидзе заявил, что в Грузии сформируют правительство несмотря на отрицание оппозиции.

В тот же день президент Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты выборов и призвала граждан к протесту.

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