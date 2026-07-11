В Тбилиси обиделись на НАТО и в стране уже говорят об изоляционизме

Правительство Грузии оказалось в центре громкого скандала из-за отсутствия приглашения на саммит НАТО в Турции. Это первый случай в истории отношений, когда Альянс полностью игнорирует страну, десятилетиями считавшуюся ключевым партнером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Как известно, недавно Анкара приняла лидеров многих стран , не входящих в блок. На саммите были представители Украины, Японии, Южной Кореи и Австралии. Пригласили даже делегации из ОАЭ, Катара и Новой Зеландии. Однако Грузии не было ни в официальной программе, ни на сопутствующих форумах.

Ранее Тбилиси всегда участвовал в подобных мероприятиях. В последние десять лет страна называла вступление в НАТО своей стратегической целью, но после победы пророссийских сил ситуация изменилась. Оппозиция уверена: страна теряет влияние.

Реакция в Грузии после бойкота НАТО

Правящая партия Грузинская мечта пытается успокоить общество. Там уверяют, что никакой изоляции нет. Депутат Ираклий Кирцхалиа заявил прессе в Тбилиси: "у нас нет проблем с посещением саммита, спросите у организаторов, почему нас нет".

Политические аналитики дают нелестные прогнозы: говорят, что партнеры больше не доверяют официальному Тбилиси. Страну стали воспринимать как уязвимое и ненадежное государство из-за связей с Россией.

Бывший посол Грузии в НАТО Леван Долидзе также бьет тревогу. Он считает, что страна находится в конфронтации со стратегическими партнерами. По его мнению, статус ценнейшего партнера сейчас под вопросом. Долидзе подчеркнул:

"Внешняя политика, ведущая к международной изоляции, наносит значительный вред национальным интересам нашей страны".

Сейчас Тбилиси пытается сменить риторику. Правительство хочет позиционировать Грузию как энергетический мост между Европой и Азией. Оппозиция и эксперты уверены, что без восстановления доверия к Западу страна продолжит терять позиции.