ua en ru
Сб, 11 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Тбилиси обиделись на НАТО и в стране уже говорят об изоляционизме

01:43 11.07.2026 Сб
2 мин
Стали известны причины изоляции Тбилиси и реакцию грузинских властей
aimg Филипп Бойко
В Тбилиси обиделись на НАТО и в стране уже говорят об изоляционизме Фото: флаг Грузии над Тбилиси (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Правительство Грузии оказалось в центре громкого скандала из-за отсутствия приглашения на саммит НАТО в Турции. Это первый случай в истории отношений, когда Альянс полностью игнорирует страну, десятилетиями считавшуюся ключевым партнером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Как известно, недавно Анкара приняла лидеров многих стран , не входящих в блок. На саммите были представители Украины, Японии, Южной Кореи и Австралии. Пригласили даже делегации из ОАЭ, Катара и Новой Зеландии. Однако Грузии не было ни в официальной программе, ни на сопутствующих форумах.

Ранее Тбилиси всегда участвовал в подобных мероприятиях. В последние десять лет страна называла вступление в НАТО своей стратегической целью, но после победы пророссийских сил ситуация изменилась. Оппозиция уверена: страна теряет влияние.

Реакция в Грузии после бойкота НАТО

Правящая партия Грузинская мечта пытается успокоить общество. Там уверяют, что никакой изоляции нет. Депутат Ираклий Кирцхалиа заявил прессе в Тбилиси: "у нас нет проблем с посещением саммита, спросите у организаторов, почему нас нет".

Политические аналитики дают нелестные прогнозы: говорят, что партнеры больше не доверяют официальному Тбилиси. Страну стали воспринимать как уязвимое и ненадежное государство из-за связей с Россией.

Бывший посол Грузии в НАТО Леван Долидзе также бьет тревогу. Он считает, что страна находится в конфронтации со стратегическими партнерами. По его мнению, статус ценнейшего партнера сейчас под вопросом. Долидзе подчеркнул:

"Внешняя политика, ведущая к международной изоляции, наносит значительный вред национальным интересам нашей страны".

Сейчас Тбилиси пытается сменить риторику. Правительство хочет позиционировать Грузию как энергетический мост между Европой и Азией. Оппозиция и эксперты уверены, что без восстановления доверия к Западу страна продолжит терять позиции.

Контекст события

Как известно, 7-8 июля в Анкаре проходил саммит НАТО, в котором принимают участие лидеры стран-членов Альянса. В столицу Турции прибыли и президенты Украины и США.

В ходе встречи Трамп заявил, что США готовы предоставить Украине право производить зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, это технически сложный процесс, однако Украина сможет быстро его овладеть.

Также лидер США отмечал, что дальнобойные удары Украины по территории России могут приблизить к завершению войны. Он признал их эскалацией, но подчеркнул, что именно такая эскалация, по его мнению, способна подтолкнуть войну к завершению.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Грузия
Новости
Иран начал восстанавливать "ядерку" согласно спутниковым снимкам
Иран начал восстанавливать "ядерку" согласно спутниковым снимкам
Аналитика
"Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников