Тайванського міністра відключили від трансляції на саміті за демократію, - Reuters

Виступ міністра цифрових технологій Тайваню Одрі Тан на панельній дискусії під час організованого США саміту за демократію було переведено в режим без відео. Свідчить запис саміту на YouTube.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство з посиланням на джерела стверджує, що картинка була відключена за запитом Білого дому. За їх повідомленням, причиною послужила карта, на якій Тайвань був виділений окремим кольором від КНР, яка вважає острів своєю територією.

Карта, яку показувала Тан, була складена південноафриканською неурядовою організацією CIVICUS і ранжувала країни світу за ступенем забезпечення громадянських прав. Тайвань був виділений на ній зеленим як "вільний", а КНР, КНДР, Лаос і В'єтнам - червоним, як "закриті".

Після того як міністр показала карту, картинка з її боку була замінена на скріншот з приміткою, що думки учасників дискусії "не обов'язково висловлюють позицію уряду США".

КНР не була запрошена на саміт. Джерела Reuters відзначають, що карта, яку продемонструвала тайванський міністр, могла йти всупереч з політикою "одного Китаю", якої дотримується Вашингтон.

Одне з джерел агентства заявило, що після демонстрації карти Рада з національної безпеки США гнівно зв'язалася з Держдепартаментом, звинувачуючи його в тому, що той показав Тайвань окремою країною.