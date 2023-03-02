На Тайване военные будут учиться отбивать высадку десанта

На Тайване на следующей неделе начнутся военные учения. Солдаты будут тренироваться отбивать высадку десанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Taiwan News .

По информации издания, в ходе учений будет имитация высадки десанта и последующая контратака.

Учения будут проходить на так называемых 14 "красных пляжах", которые могут предоставить потенциальным захватчикам возможность создать плацдарм.

Также в тренировках задействуют подразделения военно-морских сил Тайваня. В издании отмечают, что Министерство национальной обороны планирует маневры у юго-западного побережья Тайваня с 27 по 31 марта. В тренировках примет участие подразделение, специализирующегося на уничтожении мин.

Целью учений является создание безопасного прохода для судоходства во время войны.