На Тайване стартовали президентские и парламентские выборы

На Тайване заработали избирательные участки, на которых жители острова сегодня, 13 января, будут избирать нового президента и состав парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что избирательные участки будут открыты в течение восьми часов и закроются в 16:00 (10:00 по киевскому времени).
Практически сразу после окончания голосования на участках начинается ручной подсчет бюллетеней. Электронного, заочного, или досрочного голосования законодательством Тайваня не предусмотрено. Предварительные результаты голосования должны быть объявлены к вечеру субботы.
Стоит отметить, что действующий президент Цай Инвэнь по конституции больше не может баллотироваться после двух сроков пребывания в должности.
Выборы на Тайване
По мнению многих экспертов, выборы на Тайване имеют серьезное геополитическое значение. Местные власти не скрывают беспокойства в связи с тем, что Китай может вмешаться в проведение волеизъявления. В частности, Китай накануне голосования начал запускать воздушные шары над островом.
11 января США дали четкий сигнал Китаю, что выступают против любого внешнего вмешательства либо влияния на предстоящие президентские и парламентские выборы на Тайване.
Подробнее о том, кто может победить на этих выборах, как на это может отреагировать Китай и есть ли риск новой войны, – в материале РБК-Украина.
Противостояние между Китаем и Тайванем
Стоит отметить, что Китай в последние годы пытается восстановить над Тайванем полный контроль. Островное государство, со своей стороны, считает себя независимым, с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.
В конце декабря президент КНР Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем и пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" острова. Пекин также возобновил военную активность у острова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.